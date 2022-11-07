Александр Ревва забросил больную мать и не навещает: «Мне отрицательные эмоции не нужны»

Шоумен Александр Ревва забросил свою больную мать и уже год не видится с ней. Любовь Рачеева живет в Сочи, с трудом ходит и жалуется, что сын не просто не видится с ней, но и звонит крайне редко.

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Мать Реввы рассказала, что звездный сын не был в родительском доме и вовсе 18 лет. когда у него в Сочи гастроли, он не появляется на пороге у мамы, это она едет к нему в гостиницу, ждет в холле, чтобы увидеться. Причем, инициативу о встрече проявляет исключительно она. Истосковавшаяся по сыну, Любовь Рачеева в отчаянии рассказала в программе «Звезды сошлись», как у нее складывается общение с артистом.

«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?». Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», - поведала мать.

О жизни сына мать узнает из соцсетей – следит за его страничкой, видит, как растут внучки. Потому что и дочек Реввы она видит крайне редко.