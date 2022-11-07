И это не Якубович: на шоу «Маска» разоблачили усатый Дискошар

В новом выпуске танцевального шоу «Маска» на СТС разоблачили еще одного участника. Кандидатами на вылет оказались Лягушка, Щетка и Дискошар. И жюри решило выяснить, кто скрывается за зеркальным усатым персонажем. Хотя Клава Кока, которая давно полюбила Шар, была против.

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Среди версий, кто в Шаре, звучало имя Леонида Якубовича. Но еще в первом выпуске Сергей Светлаков указал, что в костюме усатого - сваха Роза Сябитова. И оказался прав. Телесваха призналась, что танцевала от сердца и с душой, благодарна проекту за множество приятных минут на сцене.

Напомним, что первым вылетел Попкорн, которым оказался Шура. Затем проект покинула Сова, в костюме которой пряталась Анастасия Волочкова. Третьей разоблачили Гадюку – это была Анна Семенович.