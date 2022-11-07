«Оглядывайся и продолжай тонуть»: бойфренд Вали Карнавал набросился на Даню Милохина

Блогер Саша Стоун, жених Вали Карнавал, у себя в Telegram разразился гневной тирадой в адрес коллеги по цеху Дани Милохина. Он признался, что ему стыдно за юношу, назвал глупым и пригрозил расправой.

«И как таких пускают на телевизор, на проекты… История жизни у многих была сложная, но оставаться в здравом возрасте абсолютно глупым, необразованным созданием - это выбор «человека». Ты уже и так всей России показал какой ты «мужчина» и как тебе знакомы такие понятия как уважение, ответственность, мужественность. Живи своей, уже почти никому не интересной, жизнью и не порть людям жизнь. Оглядывайся и продолжай тонуть на дно, глупый мальчишка», - обратился Стоун к Милохину.

Стоун сделал фотожабу на Милохина - прикрепил к петуху лицо блогера. Что именно произошло между звездами Интернета, неизвестно.