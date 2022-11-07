«Забивала»: вскрылось отношение Пугачевой к Моисееву перед его смертью

Моисеев продолжал держать руку на пульсе происходящего, следил за новостями шоу-бизнеса, сам очень сильно скучал по сцене. Не забывали о нем и его давние друзья. Алла Пугачева, в частности, не оставляла друга без внимания. Хотя артистку и упрекали в том, что она, мол, не помогает больному товарищу. Горох опроверг эти слухи.

«С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказа!» - поведал Горох в интервью.

А вот на похороны Пугачева не пришла. Потому что эмигрировала в Израиль вместе с семьей.

По материалам сайта Mk.ru.