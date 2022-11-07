Между ног болтается: Клава Кока намотала на себя прозрачную ткань, выставив нижнее белье напоказ

Популярная исполнительница Клава Кока вернулась из кратковременного отпуска в Москву и сразу – с корабля на бал. График артистки расписан на месяцы вперед, и она иногда даже не успевает поспать.

На этот раз отдохнувшая Клава Кока отправилась на сцену в белоснежном тряпье. Она намотала поверх нижнего белья прозрачную ткань, почти не оставив простора воображению публики, а концы одеяния пустила болтаться меж ногами.

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Этот наряд, как и остальные одежды певицы, вызвал неоднозначную реакцию публики в комментариях. По мнению некоторых фолловеров, Клава уже начала переходить грань пошлости в своих сценических образах.