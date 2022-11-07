«Взять блага и жестко оплевать страну»: чем израильтянка Собчак оказалась так похожа на Пугачеву, Макаревича* и Галкина*

В фильме Собчак показала, какой дорогой и нелегкой является жизнь в Израиле. К тому же, страна живет в состоянии военного конфликта с соседним государством, и нескончаемые воздушные тревоги регулярно загоняют население в бомбоубежища. У многих после просмотра сложилось об Израиле негативное впечатление. За что Собчак прилетело от блогера Вероники Степановой – вину за это психолог полностью возложила на журналистку.

«Взять блага (еврейский паспорт дающий защиту) и жестко оплевать страну. Очень уж мне это напоминает сбежавших российских русофобов: Галкин*, Макаревич*, Пугачева, Слепаков, и тп - взять блага из России, чтобы потом ее обосрать. В-общем, это их, коронное - «брать и кусать», - сравнила сбежавших звезд Степанова в своем Telegram.

Уточним, что и Максим Галкин*, и Андрей Макаревич* сегодня живут в Израиле. Оба отметились скандальными выпадами в адрес России.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента