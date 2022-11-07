«Надо брать быка за рога»: Прилучный объяснил, почему на самом деле женился на Брутян

У звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного, кажется, медовый месяц продолжается по сей день. Он сияет от счастья рядом с молодой женой, ежедневно показывает ее в соцсетях, перебирает кадры со свадьбы. Актер сделал предложение Зепюр Брутян едва ли не на следующий день после начала романа и теперь, наконец, прояснил такую спешку: побоялся, что если тянуть со свадьбой долго, то отношения станут привычкой.

«Если ты реально любишь и понимаешь, что это твое, то надо идти и брать быка за рога. А если не любишь, то нет смысла тратить свое и ее время», - рассказал «мажор».

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Кроме того, выбор жены Прилучный тоже легко объясняет – нашел ту самую: «Я именно потому и женился, потому что Зиппи — абсолютно мой человек: понимает меня с полуслова и знает, чего я хочу. Она всегда рядом».

Напомним, Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце, с которой развелся в 2020 году. У него двое детей – сын Тимофей и дочка Мия.

По материалам Woman.ru