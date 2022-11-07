«Это было самым тяжелым для него»: Трубач назвал причину смерти Моисеева

Уже 40 дней прошло со дня смерти Бориса Моисеева. Ему было 68 лет, и в последние годы он вел затворническую жизнь, поскольку страдал от последствий нескольких инсультов. Единственный брат артиста, Маркс Толкач, возложил ответственность за гибель брата на его директора, чуть ли назвав его виновным. Хотя установлено, что криминальных причин ухода Моисеева не обнаружено.

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А вот давний товарищ Моисеева, певец Николай Трубач убежден, что причина смерти в другом. «Дитя порока», как сам себя называл Борис Моисеев, не смог свыкнуться с тем, что теперь разлучен с любимым делом.

«Человек устал от этой борьбы, которая выпала ему в последние годы и лишила его сцены - самого любимого и святого места в его жизни», - объяснил музыкант. И подчеркнул: «Это было самым тяжелым испытанием для него – не дай Бог никому. Боря же был королем сцены. Он - самый яркий из тех артистов, которых я знаю. Мы потеряли глыбу!»/

По материалам сайта prozvezd.ru