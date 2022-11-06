Это шок! Как сейчас выглядит исполнитель хита 90-х «Не обижай, жених, девчонку-малолетку» Сергей Чумаков

Певец Сергей Чумаков стал участником третьего сезона шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».
На сцене проекта он исполнил свой хит «Не обижай, жених, девчонку-малолетку». Члены жюри шоу признались, что с трудом узнали в исполнителе звезду 90-х Сергея Чумакова.
От его шикарной шевелюры не осталась и следа, очень сильно изменилось лицо. Действительно, было ощущение, что на сцене другой человек.
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Не изменился только голос вокалиста.
«Если бы я тебя встретил за кулисами, я бы тебя не узнал. Но голос звучит потрясающе», - признался член жюри шоу Сергей Соседов.
Сергей Чумаков сейчас выглядит так. Фото: кадр программы
В презентационном ролике Сергей Чумаков не стал скрывать, что его нынешняя внешность - результат алкогольной зависимости, которую он победил, и сейчас мечтает вернуться на сцену.
Пока же Сергей Чумаков трудится в сфере, далекой от искусства.
«Я наладчик молочного оборудования. Я не дояр, не знаю, с какой стороны подойти к корове. Как так вышло? Ну что-то надо было делать», - сказал Сергей Чумаков.