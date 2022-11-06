Это шок! Как сейчас выглядит исполнитель хита 90-х «Не обижай, жених, девчонку-малолетку» Сергей Чумаков

Сергей Чумаков тридцать лет назад и сейчас

Сергей Чумаков тридцать лет назад и сейчас. Фото: личный архив/кадр программы «Суперстар! Возвращение»

Популярный некогда вокалист Сергей Чумаков изменился до неузнаваемости.

Певец Сергей Чумаков стал участником третьего сезона шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». 

На сцене проекта он исполнил свой хит «Не обижай, жених, девчонку-малолетку». Члены жюри шоу признались, что с трудом узнали в исполнителе звезду 90-х Сергея Чумакова.

От его шикарной шевелюры не осталась и следа, очень сильно изменилось лицо. Действительно, было ощущение, что на сцене другой человек.

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Не изменился только голос вокалиста.

«Если бы я тебя встретил за кулисами, я бы тебя не узнал. Но голос звучит потрясающе», - признался член жюри шоу Сергей Соседов.

Сергей Чумаков сейчас выглядит так. Фото: кадр программы

В презентационном ролике Сергей Чумаков не стал скрывать, что его нынешняя внешность - результат алкогольной зависимости, которую он победил, и сейчас мечтает вернуться на сцену.

Пока же Сергей Чумаков трудится в сфере, далекой от искусства.

«Я наладчик молочного оборудования. Я не дояр, не знаю, с какой стороны подойти к корове. Как так вышло? Ну что-то надо было делать», - сказал Сергей Чумаков.

 

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