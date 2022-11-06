Это шок! Как сейчас выглядит исполнитель хита 90-х «Не обижай, жених, девчонку-малолетку» Сергей Чумаков

В презентационном ролике Сергей Чумаков не стал скрывать, что его нынешняя внешность - результат алкогольной зависимости, которую он победил, и сейчас мечтает вернуться на сцену.

Пока же Сергей Чумаков трудится в сфере, далекой от искусства.