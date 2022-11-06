МакSим расплакалась на концерте из-за отсутствия среди зрителей важного для нее человека

4 ноября певица МакSим выступила с концертом на московской площадке Adrenaline Stadium, собрав несколько тысяч зрителей. Во время шоу поклонники не смогли не заметить, как звезда растрогалась, пустила слезу и сделала трогательное признание.

«Мои песни пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала одно пустое место. Как всегда…» — печально сказала МакSим и начала исполнять свой хит «На радиоволнах».

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