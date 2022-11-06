Неделя, когда все разрешится: Василиса Володина назвала даты судьбоносных событий для всего мира

Известный астролог Василиса Володина, по традиции, в каждое воскресенье делает прогноз на новую неделю.

По ее словам, предстоящие дни с 7 по 13 ноября, будут иметь судьбоносное значение для всего мира.

«Неделя с 7 по 13 ноября самая сложная в ноябре. Да что ноябрь! Возможно, она ключевая, решающая для всего, что происходит в этом году», - уверена Василиса Володина.

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