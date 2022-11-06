Муж в восторге: наевшая несколько килограммов Пынзарь выгрузила пышные формы в белом бикини

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь с некоторых пор решила расслабиться и перестать худеть, ведь больше не нужно каждый день появляться на экранах ТВ.
Дарья Пынзарь и ее муж Сергей уже несколько месяцев не ведут «Дом-2» и практически постоянно находятся в Турции.
В Алании, где живет пара с сыновьями, сейчас все еще по-летнему тепло. Так что, Дарья Пынзарь часто позирует для фото в бикини, демонстрируя свои пополневшие формы.
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На это раз Дарья Пынзарь предстала в белом бикини, подчеркнувшем ее формы и пышную грудь.
Дарья Пынзарь в бикини и ее муж Сергей. Фото: соцсети
«Сергей Иванович сказал, что я сейчас его любимого размера (я наела несколько кг), я обиделась, потом он начал меня искренне убеждать в этом. Сергей говорит, что он в восторге, и худеть мне нельзя… Я не верю. Врет, думаете? А еще я заметила, что многим моим подругам их мужчины говорят, что сильно худой быть не надо, Сергей говорит также. В момент, когда я весила 49 кг, всегда говорил, что это перебор, а мне нравилось быть дрыщом», - поделилась под фото Дарья Пынзарь.