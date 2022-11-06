Муж в восторге: наевшая несколько килограммов Пынзарь выгрузила пышные формы в белом бикини

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь с некоторых пор решила расслабиться и перестать худеть, ведь больше не нужно каждый день появляться на экранах ТВ.

Дарья Пынзарь и ее муж Сергей уже несколько месяцев не ведут «Дом-2» и практически постоянно находятся в Турции.

В Алании, где живет пара с сыновьями, сейчас все еще по-летнему тепло. Так что, Дарья Пынзарь часто позирует для фото в бикини, демонстрируя свои пополневшие формы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».