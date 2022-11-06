«На большом контрасте я почувствовала»: Медведева рассказала о тренировках с Федотовым

Даня Милохин бросил Евгению Медведеву одну на льду «Ледникового периода», но, к счастью, фигуристке быстро нашли нового партнера, который, наверняка, будет лучше прежнего. Скандального тиктокера заменил 27-летний питерский актер Федор Федотов, который ранее сыграл в фильме «Серебряные коньки» и уже выступал в упомянутом шоу.

Вот что Женя сказала о своем новом партнере после нескольких совместных тренировок.

«Нам с Федей нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что Феде тоже комфортно со мной. Мне по росту, по скорости, по умениям с ним чрезвычайно комфортно. Самое главное, что мы как люди взаимно уважаем друг друга. На большом контрасте я почувствовала, что именно так должны друг друга уважать и взаимодействовать партнеры», — цитирует Медведеву издание «Вокруг ТВ».

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