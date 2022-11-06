«На большом контрасте я почувствовала»: Медведева рассказала о тренировках с Федотовым

Даня Милохин бросил Евгению Медведеву одну на льду «Ледникового периода», но, к счастью, фигуристке быстро нашли нового партнера, который, наверняка, будет лучше прежнего. Скандального тиктокера заменил 27-летний питерский актер Федор Федотов, который ранее сыграл в фильме «Серебряные коньки» и уже выступал в упомянутом шоу.
Вот что Женя сказала о своем новом партнере после нескольких совместных тренировок.
«Нам с Федей нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что Феде тоже комфортно со мной. Мне по росту, по скорости, по умениям с ним чрезвычайно комфортно. Самое главное, что мы как люди взаимно уважаем друг друга. На большом контрасте я почувствовала, что именно так должны друг друга уважать и взаимодействовать партнеры», — цитирует Медведеву издание «Вокруг ТВ».
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Федотов же прокомментировал журналистам, что не смог отказать организаторам проекта в сложившейся обстановке:
«Я не мог не выручить в такой ситуации, когда все было остро, критично и надо было спасать. Я, конечно, смеюсь над этими словами «спасать проект», потому что вернуться сюда было настоящее счастье. Входить крайне трудно. То есть, с Женей кататься совсем несложно, но у нас было всего две ночи на два номера, одна ночь – один номер, и мы, слава богу, это сделали».
Номера с участием Федотова зрители Первого канала увидят в конце ноября. Один из выпусков «Ледникового периода» будет посвящен российскому кино, и вместе со своей новой партнершей Федор исполнит танец по мотивам легендарного фильма «Мой ласковый и нежный зверь».