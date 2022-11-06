Уезжает из России: Ольга Бузова объявила о намерении купить недвижимость в Дубае (видео)

Поющая телеведущая Ольга Бузова сделала заявление в микроблоге, которое огорошило ее поклонников.

Ранее никто и подумать никто, что Ольга Бузова когда-нибудь сможет покинуть Россию. Ведь звезда часто признавалась в любви к стране и своим людям, которые живут здесь.

В микроблоге Ольга Бузова поделилась видео, на котором рассказала о своих далеко идущих планах. Оказывается, теледива готовится приобрести недвижимость в Арабских Эмиратах.

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