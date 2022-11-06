«Наше сокровище»: Аделина Сотникова стала мамой и показала первое фото новорожденного малыша

Прославленная фигуристка, первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила прекрасную новость поклонникам.
Неделю назад 26-летняя фигуристка впервые стала мамой. Аделина Сотникова поделилась в микроблоге первым снимком новорожденного малыша, сообщив, что ее наследник появился на свет в предпоследний день октября.
«30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», - написала Аделина Сотникова.
Аделина Сотникова не раскрывает пол новорожденного ребенка. Она сообщила лишь его параметры. Малыш Аделины Сотниковой появился на свет ростом 50 сантиметров и весом три килограмма сто граммов.
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Аделина Сотникова показала первое фото ребенка. Фото: соцсети
Для всех поклонников Аделины Сотниковой ее материнство стало большим сюрпризом, поскольку спортсменка держала в секрете свою беременность.
Фанаты очень рады за молодую мамочку, они поздравляют Аделину Сотникову с новорожденным.