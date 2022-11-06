«Наше сокровище»: Аделина Сотникова стала мамой и показала первое фото новорожденного малыша

Прославленная фигуристка, первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила прекрасную новость поклонникам.

Неделю назад 26-летняя фигуристка впервые стала мамой. Аделина Сотникова поделилась в микроблоге первым снимком новорожденного малыша, сообщив, что ее наследник появился на свет в предпоследний день октября.