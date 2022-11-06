SHAMAN: «Горжусь песнями «Я русский» и «Встанем»

SHAMAN назвал две свои песни «Я русский» и «Встанем» композициями, которые нельзя сравнивать с хитами-однодневками.

«Горжусь песнями «Я русский» и «Встанем». Они стали локомотивом моего творчества. Это великая удача — получить известность благодаря именно таким хитам, а не каким-нибудь легковесным трекам, которые через сезон никто не вспомнит. Обе песни заставляют людей испытывать сильные чувства, и этим я действительно горжусь», - высказался Ярослав Дронов.

Напомним, в канун Дня народного единства песню «Встанем» вместе с SHAMAN исполнили такие знаменитые вокалисты, как Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие.

По материалам «ЖАРА».