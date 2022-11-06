SHAMAN: «Горжусь песнями «Я русский» и «Встанем»

Певец и автор песен Ярослав Дронов, набирающий популярность под псевдонимом SHАMAN, назвал песни, которые считает судьбоносными для его творчества.
Разумеется, это два трека на патриотическую тематику, которые хорошо зашли публике на фоне происходящих сегодня событий в мире.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
SHAMAN назвал две свои песни «Я русский» и «Встанем» композициями, которые нельзя сравнивать с хитами-однодневками.
«Горжусь песнями «Я русский» и «Встанем». Они стали локомотивом моего творчества. Это великая удача — получить известность благодаря именно таким хитам, а не каким-нибудь легковесным трекам, которые через сезон никто не вспомнит. Обе песни заставляют людей испытывать сильные чувства, и этим я действительно горжусь», - высказался Ярослав Дронов.
Напомним, в канун Дня народного единства песню «Встанем» вместе с SHAMAN исполнили такие знаменитые вокалисты, как Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие.
По материалам «ЖАРА».