«Королева и два гладиатора»: Ефременкову засняли на прогулке с огромной коляской для сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир впервые вышли на прогулку с сыновьями-близнецами, уложив их в коляску.

В микроблоге Юлии Ефременковой появилось видео, на котором запечатлено, как она выходит из подъезда дома, толкая впереди себя огромную белую коляску для двойняшек, которую она назвала колесницей.