«Королева и два гладиатора»: Ефременкову засняли на прогулке с огромной коляской для сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир впервые вышли на прогулку с сыновьями-близнецами, уложив их в коляску.
В микроблоге Юлии Ефременковой появилось видео, на котором запечатлено, как она выходит из подъезда дома, толкая впереди себя огромную белую коляску для двойняшек, которую она назвала колесницей.
«Вот они! Королева и два гладиатора спускаются с небес на землю. Вот же эта колесница!» - комментировал за кадром счастливый отец близнецов Мондезир.
Хрупкая Юлия Ефременкова едва управлялась с огромным прогулочным средством, в котором лежали ее сыновья. Молодая мама посетовала, что ей не очень удобно катать коляску.
«Дворы не приспособлены вообще. Где нам спуститься? Я не знаю», - ворчала Юлия Ефременкова в кадре.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам уже почти полтора месяца, скоро родители планируют их окрестить.