Грядут глобальные изменения: Василиса Володина назвала дни с 7 по 13 ноября решающими для всего мира

Астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале делает прогноз на предстоящую неделю.

По ее мнению, предстоящие семь дней - с 7 по 13 ноября, будут сложными и важными для всего человечества.

В нее умещается много важных с точки зрения расположения светил и человеческих факторов событий.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».