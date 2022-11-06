«Ситуация доходит до кульминации»: Василиса Володина заявила, что в ближайшие дни все может резко поменяться

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина спрогнозировала неприятные события.

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале сообщила, что наступающая неделя ноября - с 7 по 13 будет самой важной не только в этом месяце, а возможно, и в году.

Василиса Володина предсказала события, которые могут произойти, назвав их кульминацией и переломным моментом.

Правда, астролог предупредила, что речь, увы, идет о неприятном.

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«Для всех и во всем – сейчас судьбоносные дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону. А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев. Приятные изменения просматриваются плохо, а вот неприятные, но логичные, уместные, понятные и своевременные возможны. Надеюсь на это и в вашей персональной истории, и в нашей общей на всех», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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