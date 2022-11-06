«Старый упырь с молодой красоткой»: что говорили в окружении Градского о нем и его молодой жене Коташенко

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В беседе с журналистами Андрей Соколов признался, что не общается с вдовой покойного друга Мариной Коташенко и за год, минувший со смерти Александра Градского, ни разу не позвонил ей.

О том, что не поддерживает отношений с Мариной Коташенко, заявил и певец Сергей Мазаев. Он лишь сознался, что завидовал Александру Градскому из-за красавицы-жены.