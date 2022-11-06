«Старый упырь с молодой красоткой»: что говорили в окружении Градского о нем и его молодой жене Коташенко

28 ноября исполнится ровно год со дня смерти известного музыканта Александра Градского. А 3 ноября близкие маэстро почтили его память на концерте, посвященном его 73-летию.
Мероприятие посетила вдова Александра Градского Марина Коташенко со старшим сыном, 8-летним Сашей.
На концерте присутствовали и друзья Александра Градского.
«Для меня это большое горе, что мы его потеряли. Таких, как он больше нет», - сказал авторам программы телеканала НТВ «Ты не поверишь!» актер Андрей Соколов.
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В беседе с журналистами Андрей Соколов признался, что не общается с вдовой покойного друга Мариной Коташенко и за год, минувший со смерти Александра Градского, ни разу не позвонил ей.
О том, что не поддерживает отношений с Мариной Коташенко, заявил и певец Сергей Мазаев. Он лишь сознался, что завидовал Александру Градскому из-за красавицы-жены.
Сергей Мазаев. Фото: кадр передачи
«Я не общаюсь с ней. Видел их несколько раз вместе с Сашей и все. Слышал, говорили, мол, вот старый упырь с молодой красоткой. А я видел, какие у них отношения, как она к нему относится. Я ему завидовал, честно признаться», - сказал Сергей Мазаев.