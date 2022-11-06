«В ней нет изюма»: певицу Полину Гагарину публично унизили

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» встала на защиту Полины Гагариной. Блогер оговорилась, что не является большой поклонницей певицы и не слушает ее песен, но по какой-то причине ее так и тянет заступаться за Полину Гагарину. Вероятно, из чувства справедливости.

Триггером послужил анализ неких стилистов внешности и образа Полины Гагариной. Специалисты заявили, что им не хватает изюминки. Лена Миро считает, что Гагариной изюминка совершенно ни к чему.

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