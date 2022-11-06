«Взгляду зацепиться не за что»: по внешности Аллы Пугачевой прошлись катком

Известный блогер Лена Миро вдруг встала на защиту певицы Полины Гагариной, при этом изящно пнув Аллу Пугачеву.
Лена Миро в своем «Живом Журнале» осудила неких стилистов, заявивших, что нынешним образам и внешности Полины Гагариной не хватает изюминки. По мнению Миро как раз таки у Гагариной всего хватает.
К звездам, у которых проблемы с этим самым изюмом Лена Миро отнесла Ким Кардашьян, Кейт Миддлтон и Аллу Пугачеву.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Вот Пугачевой бы еще не помешала изюминка, но несмотря на все попытки быть рыжей или надеть балахон, там взгляду и зацепиться не за что», - высказала свое мнение о Примадонне Лена Миро.
Напомним, Алла Пугачева сейчас живет в Израиле, куда переехала с семьей на фоне событий в мире.