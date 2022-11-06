«Взгляду зацепиться не за что»: по внешности Аллы Пугачевой прошлись катком

Известный блогер Лена Миро вдруг встала на защиту певицы Полины Гагариной, при этом изящно пнув Аллу Пугачеву.

Лена Миро в своем «Живом Журнале» осудила неких стилистов, заявивших, что нынешним образам и внешности Полины Гагариной не хватает изюминки. По мнению Миро как раз таки у Гагариной всего хватает.

К звездам, у которых проблемы с этим самым изюмом Лена Миро отнесла Ким Кардашьян, Кейт Миддлтон и Аллу Пугачеву.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».