«Песни папы не слушаем»: 8-летний сын Градского дал первое интервью после его смерти

На днях вдова покойного музыканта Александра Градского Марина Коташенко вышла в свет вместе со старшим наследником. 8-летний Саша Градский сопровождал маму на концерте, посвященном памяти отца.

Мероприятие проходило в театре Градского и было посвящено 73-летию маэстро, которое отмечалось 3 ноября.

Марина Коташенко общаться с журналистами отказалась, вдова Градского только грустно улыбалась в ответ на расспросы.

Зато 8-летний Саша Градский, которого считают копией его знаменитого отца, вполне профессионально держался перед камерой и ответил, как прожил этот год.

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