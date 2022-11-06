«Песни папы не слушаем»: 8-летний сын Градского дал первое интервью после его смерти

На днях вдова покойного музыканта Александра Градского Марина Коташенко вышла в свет вместе со старшим наследником. 8-летний Саша Градский сопровождал маму на концерте, посвященном памяти отца.
Мероприятие проходило в театре Градского и было посвящено 73-летию маэстро, которое отмечалось 3 ноября.
Марина Коташенко общаться с журналистами отказалась, вдова Градского только грустно улыбалась в ответ на расспросы.
Зато 8-летний Саша Градский, которого считают копией его знаменитого отца, вполне профессионально держался перед камерой и ответил, как прожил этот год.
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«Сегодня папин день рождения. Это первый день рождения без него. Мы приехали в театр послушать концерт. Мы очень скучаем. Этот год был очень нервный. Все время вспоминаю папу», - признался 8-летний сын Александра Градского авторам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.
Сын Алекссандр Градского от Марины Коташенко. Фото: кадр программы
Саша Градский добавил также, что дома записи отца они с мамой не включают.
«Песни папы не слушаем, потому что плакать хочется. Еще очень тяжело», - признался Александр Градский-младший.