Курчавые волосики: Юлия Ефременкова показала, как выглядят ее сыновья-мулаты без чепчиков

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова дала понять, что близка к тому, чтобы показать лица сыновей-близнецов.
А пока Юлия Ефременкова решилась поделиться кадрами, на которых один из малышей запечатлен без чепчика. Интересно, что молодая мама даже не стала прикрывать личико сына смайликом, как она это делала ранее.
Юлия Ефременкова в телеграм-канале показала, как Мондезир укачивает одного из сыновей, положив его себе на плечо.
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Кроха облачен в боди с принтом в виде звезд. В кадре хорошо видна и его курчавая головка. Судя по всему, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой унаследовали внешность своего отца Мондезира, который родился в Конго.
Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети
Подписчики Юлии Ефременковой умилились кадру, заявив, что она смелая мама, которая явно не боится сглазить свое счастье.
Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир планируют в скором времени окрестить малышей. Крестной одного из мальчиков станет экс-участница «Дома-2» и подруга Юлии Саша Гозиас.