Курчавые волосики: Юлия Ефременкова показала, как выглядят ее сыновья-мулаты без чепчиков

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова дала понять, что близка к тому, чтобы показать лица сыновей-близнецов.

А пока Юлия Ефременкова решилась поделиться кадрами, на которых один из малышей запечатлен без чепчика. Интересно, что молодая мама даже не стала прикрывать личико сына смайликом, как она это делала ранее.

Юлия Ефременкова в телеграм-канале показала, как Мондезир укачивает одного из сыновей, положив его себе на плечо.

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