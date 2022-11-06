Копия знаменитого отца: как выглядит восьмилетний сын Александра Градского от молодой жены

Вдова известного музыканта Александра Градского Марина Коташенко на днях впервые после смерти мужа вышла в свет. Она побывала на концерте памяти Александра Градского, которому 3 ноября исполнилось бы 73 года.

Блондинку сопровождал ее старший сын от Градского, 8-летний Саша, 4-летний Ваня остался дома.

8-летний Саша очень похож на знаменитого папу. Как говорят в театре Александра Градского, артист видел сына от Марины Коташенко своим преемником.

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