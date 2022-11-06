Копия знаменитого отца: как выглядит восьмилетний сын Александра Градского от молодой жены

Вдова известного музыканта Александра Градского Марина Коташенко на днях впервые после смерти мужа вышла в свет. Она побывала на концерте памяти Александра Градского, которому 3 ноября исполнилось бы 73 года.
Блондинку сопровождал ее старший сын от Градского, 8-летний Саша, 4-летний Ваня остался дома.
8-летний Саша очень похож на знаменитого папу. Как говорят в театре Александра Градского, артист видел сына от Марины Коташенко своим преемником.
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«Это один в один – походка, поведение, взгляд. Он даже с мамой разговаривает так, как папа разговаривал», - рассказали в театре Градского журналистам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.
Сын Алекссандр Градского от Марины Коташенко. Фото: кадр программы
8-летний Саша Градский, в отличие от своей мамы, охотно беседовал с журналистами, признавшись, что скучает по покойному отцу.
«Этот год был очень нервный. Все время вспоминаю папу», - признался 8-летний наследник покойного Градского.