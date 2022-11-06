Вдова Градского впервые после его смерти вышла в свет с 8-летним сыном

Третьего ноября отмечался день рождения ныне покойного известного музыканта Александра Градского.
В день 73-летия маэстро состоялся памятный концерт, который посетили его молодая вдова Марина Коташенко.
В свет она вышла вместе со старшим сыном, 8-летним Сашей. Младшего наследника, 4-летнего Ваню Марина Коташенко предпочла оставить дома.
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37-летняя Марина Коташенко появилась на концерте памяти Александра Градского в светлом брючном костюме и длинном пальто.
На вопросы журналистов Марина Коташенко не отвечала, только грустно улыбалась. Зато с прессой охотно общался Александр Градский-младший.
«Сегодня папин день рождения. Это первый день рождения без него. Мы приехали в театр послушать концерт. Мы очень скучаем», - рассказал 8-летний Саша Градский авторам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.
Марина Коташенко с сыном от Александра Градского Сашей. Фото: кадр программы
Напомним, Александр Градский умер почти год назад. Его не стало 28 ноября 2021 года.