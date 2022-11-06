Вдова Градского впервые после его смерти вышла в свет с 8-летним сыном

37-летняя Марина Коташенко появилась на концерте памяти Александра Градского в светлом брючном костюме и длинном пальто.

На вопросы журналистов Марина Коташенко не отвечала, только грустно улыбалась. Зато с прессой охотно общался Александр Градский-младший.