«Собчак умнее, чем избранный ей образ»: о возвращении ведущей в Россию рассудил Вассерман

Новости о побеге Ксении Собчак за границу появляются в СМИ с завидной периодичностью. Однако на этот раз все точно, жена Константина Богомолова действительно сбежала из страны, как только стало известно о задержании ее директора по делу о вымогательстве.

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Эрудит Анатолий Вассерман убежден, что ведущая не могла не знать о происходящих делах в ее компании. А еще – что она обязательно вернется в Россию. Это лишь вопрос времени.