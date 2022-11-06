«Все, что он ни напишет, становилось хитом»: Крутой признался в зависти Николаеву

Это сейчас Игорь Николаев и Игорь Крутой – друзья не разлей вода, вместе исполняют хит «Мой друг». (Слова и музыку для композиции написал муж Юлии Проскуряковой). А в молодости их будущие теплые отношения стояли под большим вопросом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Игорь Крутой признался, что испытывал на заре популярности Игоря Николаева к нему зависть – уж больно все ему легко давалось.

«Я действительно завидовал в какой-то момент Игорю Николаеву. Все, что он ни напишет, становилось хитом. Это настолько легко делалось. Даже какие-то вещи в моем присутствии: стихи, музыка. Пугачева спела «Айсберг», «Расскажите птицы», «Комарово». Фонтан какой-то был», - поделился Крутой.

Однако это чувство ему удалось преодолеть, а когда Николаев поддержал его во время серьезной болезни, от зависти и следа не осталось.

Источник: «Экспресс газета».