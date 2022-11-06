Алсу, Пугачева, Бабкина и другие: стало известно, кто из звезд помог с похоронами Моисеева

Сергей Горох, друг Бориса Моисеева и его директор, рассказал МК.ru, кто на самом деле помог в организации похорон Бориса Моисеева.

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Сергей Горох очень благодарен Игорю Крутому, который моментально решил вопрос с захоронением заслуженного артиста.

«После смерти Бори возникли большие проблемы с местом на кладбище. Игорь Яковлевич помог все быстро решить», - пояснил директор Моисеева.

Он также сказал, что деньгами помогли: Алла Пугачева, Лолита, Алсу, Надежда Бабкина.

Сергей Горох подчеркнул, что большую моральную поддержку ему оказывает до сих пор Надежда Бабкина, с которой он сотрудничает.