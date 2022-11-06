«Раз в месяц передавала»: как Пугачева заботилась о больном Моисееве – на похороны дала тоже

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал МК.ru, что он и подумать не мог о скорой кончине своего друга - ничто не предвещало беды. Певец до последнего момента обслуживал себя сам, был бодр и силен духом. Официальная версия его кончины – острая сердечная недостаточность.

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Артист на самом деле не был обделен вниманием, как сейчас пытаются показать. Кроме Сергея Гороха о нем всегда помнила Алла Пугачева. Она не только постоянно созванивалась с ним, но и забивала холодильник музыканта до отказа, регулярно передавая ему продукты.

«С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказа!» - рассказал Горох.

После смерти Моисеева народная артистка тоже не забыла про него – помогла с деньгами в организации похорон.