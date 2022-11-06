«Мама жаловалась на любовные послания»: о горячем детстве Прилучного рассказал его брат

Родной брат Павла Прилучного Сергей рассказал о неизвестных эпизодах из жизни «мажора». Он на 13 лет старше артиста и во всем служил примером для него.

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Как рассказал Сергей Прилучный, Павел добился всего сам. Он переехал один из Новосибирска и бесконечно ходил на пробы и кастинги, в итоге артиста заметили, и он стал популярным.

В столице Сибири Павел Прилучный тоже не был серой мышью, с детства участвовал в постановках местного театра «Глобус» и считался звездой города. Девушки не давали ему прохода и надоедали его родственникам.

«Мама жаловалась мне, что двери и подъезде разрисовывали. Наверно, там были и любовные послания», - поведал КП-Новосибирск Сергей Прилучный.

При этом брат звезды считает, что Павел был обычным парнем. «Не заучка и не заморыш», - описал знаменитость в детстве его родственник.

Также Сергей признался, что его брат в детстве подрабатывал не только в театре, но и мойкой машин, а также аниматором в клубах.