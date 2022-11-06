Мечтающую о сцене дочь Панин заставил пойти в официантки: в России все было бы иначе

Актер Алексей Панин два года назад переехал в Испанию из России, вместе с собой он забрал дочку-подростка Анну.

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Наследница артиста, глядя на отца, тоже мечтала о сцене и съемках в кино, однако родитель выбрал ей иную судьбу

«Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», - заявил он.

И Анне ничего не оставалось делать, как выполнить требование отца. Она действительно сейчас вынуждена работать официанткой в кафе, поскольку ее отец не может ее достаточно обеспечить.

Вместе с тем в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria» Алексей Панин признался, что в Москве его дочь с легкостью могла бы поступить в театральное и впоследствии иметь успех в актерском ремесле.