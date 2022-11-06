«Мамина копия!»: подписчики Монеточки умиляются при виде ее дочки Нины

Певица Лиза Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) так погрузилась в материнство, что даже большая часть ее контента в социальных сетях теперь посвящена малышке Нине.
В субботу Лиза опубликовала несколько фото и видео с дочерью и получила кучу комплиментов от подписчиков. Малышка всем кажется невероятно милой, особенно в мохнатом комбинезоне а-ля «медвежонок».
Подписчики также отмечают, что Нина - абсолютная «мамина копия».
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Напомним, что несколько месяцев назад беременная Монеточка вместе со своим мужем, Виктором Исаевым, переехала в Литву. 17 августа в Вильнюсе у них родилась дочь Нина.
После родов певица признавалась, что страдает от тревожности. Молодая мама очень беспокоится за ребенка и «проверяет каждые полчаса, дышит ли малыш».