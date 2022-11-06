«Мамина копия!»: подписчики Монеточки умиляются при виде ее дочки Нины

Певица Лиза Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) так погрузилась в материнство, что даже большая часть ее контента в социальных сетях теперь посвящена малышке Нине.

В субботу Лиза опубликовала несколько фото и видео с дочерью и получила кучу комплиментов от подписчиков. Малышка всем кажется невероятно милой, особенно в мохнатом комбинезоне а-ля «медвежонок».

Подписчики также отмечают, что Нина - абсолютная «мамина копия».

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