«Он потерял жену, я – мужа»: о своем американском возлюбленном рассказала мама Королевой

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай на годовщину свадьбы с ресторатором Игорем Эльпериным рассказала своим подписчикам в соцсетях историю их любви.

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«С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену, я - мужа, нам - за пятьдесят и, казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное - найти свою половинку», - поведала Людмила Порывай.

Эльперин является выходцем из СССР, он основал в Майами сеть русских ресторанов. После замужества с ним Порывай ни дня не работала, избавившись от денежных проблем навсегда.

В настоящий момент, как пишет КП, у нее есть свой бизнес – она является владелицей нескольких квартир в США, которые сдает в аренду. Кроме того, в Америке она получает пенсию, в переводе на отечественную валюту – около 37 тысяч в месяц.