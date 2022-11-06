Володина назвала 4 знака зодиака, которых скоро предадут вторые половинки, родственники или друзья

Зная свою судьбу, можно ее корректировать. Именно поэтому астрологи составляют свои прогнозы и рекомендуют их к просмотру. В ноябре 4 знака зодиака ждет предательство близких, это можно увидеть в раскладе Василисы Володиной, который она дала в своем телеграме.

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Ожидается, что в последнем месяце осени неприятный сюрприз ждет Близнецов. Друзья нарушат их личные границы и будут проявлять себя слишком настойчиво. Впрочем, сами Близнецы могут расшатать нервы в этот месяце у любого.

Крайне внимательными в ноябре нужно быть Ракам. Скорее всего за их спиной что-то замышляется. Нечто гадкое могут готовить и коллеги по работе, и близкие дома.

Разочарование в родственниках и друзьях ждет в ноябре и Львов. Их поведение сильно удивит представителей этого знака.

Весов ждет опасность со стороны вторых половинок. Астролог не рекомендует отпускать их от себя. Иначе не исключено разочарование и слезы.