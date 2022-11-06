Верка Сердючка продала Rolls-Royce, принадлежавший Фредди Меркьюри

Украинский артист Андрей Данилко, более известный зрителю как Верка Сердючка, подарит реабилитационному центру во Львове 250 тысяч британских фунтов, то есть примерно 285 тысяч евро. Столь солидную сумму удалось выручить от продажи автомобиля Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года.

Эта машина принадлежала лидеру группы Queen Фредди Меркьюри. Данилко приобрел ее в 2013 году за 75 тысяч фунтов.

Как сообщают СМИ, легендарный Rolls-Royce был продан на аукционе Sotheby's 5 ноября. Что примечательно, купил эту машину кто-то с Украины.

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