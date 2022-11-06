И только лицо лучше: Ротару проиграла Пугачевой по всем статьям – мнение эксперта

Недавно Алла Пугачева доказала, что все еще является Примадонной на отечественной сцене, войдя в топ-3 любимых певиц России. Да и к Софии Ротару интерес у нашего зрителя не пропадает, как и извечная любовь к сравнению артисток.

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Известный стилист, который работал с Примадонной, Анвар Очилов решил сопоставить образы соперниц, заявив, что Алла Борисовна сильно опередила Софию Михайловну.

Эксперт убежден, что Пугачева лучше следит за модой и гибче реагирует на тренды в то время, как Ротару немного устарела. Тем не менее, внешностью 75-летняя артистка из Украины сумела превзойти 73-летнюю россиянку.