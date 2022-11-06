«Засунь себе в жопу свою камеру»: Прилучный напал на журналиста в центре Москвы (видео)

Российский актер Павел Прилучный вновь оказался в центре скандала из-за своего агрессивного поведения. Звезда «Мажора» продемонстрировал, что не умеет контролировать эмоции и к тому же считает себя лучше других.

Случилось это возле столичного кинотеатра, куда Павел приезжал вместе со своей женой и ее матерью. Выйдя на улицу, актер принялся орать на таксиста, припарковавшего свой желтый автомобиль рядом с шикарной иномаркой звезды. Сердито жестикулируя, Прилучный вынудил водителя убрать такси.

Однако на этом история не закончилась. Как сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, актер заметил, что его разборки с таксистом снимает кто-то из стоящих на улице журналистов.

«Засунь себе в жопу свою камеру»,

- заявил он, подойдя поближе.

26-летняя супруга Зепюр Брутян попыталась успокоить мужчину и увести прочь, но он вернулся, набросился на журналиста и схватил его за грудки. Тот опустил камеру вниз, но запись продолжалась. Прилучный угрожал.

«Ты понимаешь, с кем ты тут вообще разговариваешь?»

- по-«мажорски» воскликнул он.

В ходе словесной перепалки Брутян в той же манере вступилась за муженька.

«Удалите и все. Если вы не хотите проблем»,

- попыталась напугать журналиста верная супруга кумира многих россиян.

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