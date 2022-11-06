«Засунь себе в жопу свою камеру»: Прилучный напал на журналиста в центре Москвы (видео)

Российский актер Павел Прилучный вновь оказался в центре скандала из-за своего агрессивного поведения. Звезда «Мажора» продемонстрировал, что не умеет контролировать эмоции и к тому же считает себя лучше других.
Случилось это возле столичного кинотеатра, куда Павел приезжал вместе со своей женой и ее матерью. Выйдя на улицу, актер принялся орать на таксиста, припарковавшего свой желтый автомобиль рядом с шикарной иномаркой звезды. Сердито жестикулируя, Прилучный вынудил водителя убрать такси.
Однако на этом история не закончилась. Как сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, актер заметил, что его разборки с таксистом снимает кто-то из стоящих на улице журналистов.
«Засунь себе в жопу свою камеру»,
- заявил он, подойдя поближе.
26-летняя супруга Зепюр Брутян попыталась успокоить мужчину и увести прочь, но он вернулся, набросился на журналиста и схватил его за грудки. Тот опустил камеру вниз, но запись продолжалась. Прилучный угрожал.
«Ты понимаешь, с кем ты тут вообще разговариваешь?»
- по-«мажорски» воскликнул он.
В ходе словесной перепалки Брутян в той же манере вступилась за муженька.
«Удалите и все. Если вы не хотите проблем»,
- попыталась напугать журналиста верная супруга кумира многих россиян.
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О взрывном характере Прилучного все узнали еще в 2020 году. Тогда его первая жена Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в аккаунте своей мамы, рассказав, что не просыхавший на протяжении десяти дней Павел начал вытворять жуткие вещи.
«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит: «Уезжайте нахер». Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел»,
— сообщила зареванная актриса.