Подруга Алены Водонаевой показала всем ее «негламурные» трусы (фото)

Модель и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмешила своих подписчиков, показав фото, которое опубликовала у себя на странице ее подруга, ведущая телеканала «Музыка Первого» Наташа Гасанханова.
Наташа отвечала на вопросы фанатов и Водонаева попросила ее показать трусы.
«Твои могу показать, пес»,
- заявила Гасанханова и опубликовала фото, на котором Алена демонстрирует обычные белые хлопковые трусики с растительным принтом.
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Выяснилось, что у Водонаева носит «бабушкины» трусы. Фото: соцсети
Модель и телеведущая - закадычные подружки, которые постоянно подшучивают друг над другом. Наташа, любя, называет Водонаеву «псиной сутулой» или просто «псом».