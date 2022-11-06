Подруга Алены Водонаевой показала всем ее «негламурные» трусы (фото)

Модель и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмешила своих подписчиков, показав фото, которое опубликовала у себя на странице ее подруга, ведущая телеканала «Музыка Первого» Наташа Гасанханова.

Наташа отвечала на вопросы фанатов и Водонаева попросила ее показать трусы.

«Твои могу показать, пес»,

- заявила Гасанханова и опубликовала фото, на котором Алена демонстрирует обычные белые хлопковые трусики с растительным принтом.

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