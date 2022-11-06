Подруга Алены Водонаевой показала всем ее «негламурные» трусы (фото)

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Оказалось, что звезда «Дома-2» носит не только сексуальное нижнее белье, но и «бабушкин» вариант.

Модель и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмешила своих подписчиков, показав фото, которое опубликовала у себя на странице ее подруга, ведущая телеканала «Музыка Первого» Наташа Гасанханова.

Наташа отвечала на вопросы фанатов и Водонаева попросила ее показать трусы.

«Твои могу показать, пес»,

- заявила Гасанханова и опубликовала фото, на котором Алена демонстрирует обычные белые хлопковые трусики с растительным принтом.

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Выяснилось, что у Водонаева носит «бабушкины» трусы. Фото: соцсети

Модель и телеведущая - закадычные подружки, которые постоянно подшучивают друг над другом. Наташа, любя, называет Водонаеву «псиной сутулой» или просто «псом». 

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