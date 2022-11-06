Рената Литвинова поздравила Собчак, опубликовав совместное селфи

Журналистка Ксения Собчак в эту субботу получила множество поздравлений по случаю своего 41-летия. Ее поздравляли друзья, знакомые и простые подписчики.

Не забыла об имениннице и актриса Рената Литвинова, с которой они в октябре виделись на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Она опубликовала на своей странице в соцсети совместное фото с Собчак.

«Ксения! С днем рождения!»,

- написала актриса.

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