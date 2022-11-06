Экс-участница «Дома-2» станет крестной мамой одного из близнецов Юлии Ефременковой

Мондезир Свет-Амур и его дети

Мондезир Свет-Амур с сыновьями в день выписки из роддома. Фото: соцсети

Будущая крестная второго мальчика живет в Краснодаре.

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур рассказали своим подписчикам, что уже выбрали крестных мам для своих малышей. Они думали, что сами крестины пройдут позже, а потому не спешили оповещать самих крестных о том, что хотят доверить им столь важную роль.

Сейчас планы относительно даты крестин изменились. Обе крестные уже оповещены.

«У одного крестная будет - моя Рыбуська из Краснодара, а крестной мамой второго мы предложили быть Александре. И она согласилась»,

- написала Ефременкова.

Александра - это еще одна бывшая участница «Дома-2» Александра Гозиас.

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Юлия опубликовала на своей странице видеозапись того момента, когда они с Мондезиром звонили Александре и просили ее стать крестной одного из малышей.

Подругу, у которой тоже двое детей, они застали врасплох - та как раз была у массажиста. Поборов удивление, Гозиас ответила, что она не против.

Напомним, что лишь после крестин Ефременкова и Свет-Амур сообщат всему миру имена своих маленьких мулатов.

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