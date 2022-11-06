Экс-участница «Дома-2» станет крестной мамой одного из близнецов Юлии Ефременковой

Юлия опубликовала на своей странице видеозапись того момента, когда они с Мондезиром звонили Александре и просили ее стать крестной одного из малышей.

Подругу, у которой тоже двое детей, они застали врасплох - та как раз была у массажиста. Поборов удивление, Гозиас ответила, что она не против.

Напомним, что лишь после крестин Ефременкова и Свет-Амур сообщат всему миру имена своих маленьких мулатов.