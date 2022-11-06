А Афина в сказочном наряде: возлюбленная Эмина в молочных брюках-кюлотах и воздушной блузке отметилась с дочкой в Дубае

На этот раз Алена поделилась кадрами с курорта. Она покрасовалась на побережье в воздушной блузке из шифона с цветочным принтом и струящихся молочных брюках-кюлотах. Светская львица сделала акцент на изящных ключицах.

А вот вечером она отправилась гулять с наследницей. Афина нарядилась в плащ и колпак волшебницы. Девочка заметно подросла.

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