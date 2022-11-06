А Афина в сказочном наряде: возлюбленная Эмина в молочных брюках-кюлотах и воздушной блузке отметилась с дочкой в Дубае

Эмин Агаларов знаком публике, так как является известным певцом. Уже давно он занимается своим бизнесом. Из года в год артист организует фестиваль «Жара». Несмотря на свою занятость, он всегда уделяет время своим детям от первого брака. А в этом году Эмин воссоединился со второй экс-женой Аленой Гавриловой.
Минувшим летом певец проводил с ней время в Европе. С ними была и дочка Афина. Лицо крохи пара пока показывает редко. Гаврилова недавно оказалась на море с наследницей. Как оказалось, пара снова отдыхает вместе, но уже в Дубае.
На этот раз Алена поделилась кадрами с курорта. Она покрасовалась на побережье в воздушной блузке из шифона с цветочным принтом и струящихся молочных брюках-кюлотах. Светская львица сделала акцент на изящных ключицах.
А вот вечером она отправилась гулять с наследницей. Афина нарядилась в плащ и колпак волшебницы. Девочка заметно подросла.
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Алена Гаврилова с дочкой Афиной. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие пришли в восторг от элегантного наряда Гавриловой. Другие поразились тому, как быстро растет Афина. Накануне на курорте отметился и сам Эмин.
«Какая вы красотка», «Выглядите такой хрупкой», «Ой, это Афинка! Как выросла», «Как же шикарно! Алена, вы не перестаете поражать своей красотой», «Классно, что в детстве можно наряжаться без повода», — стали писать подписчики.