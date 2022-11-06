Истинная леди с зонтиком: Миддлтон в алом пальто любимого бренда и юбке плиссе появилась на матче по регби

А вот накануне Миддлтон появилась на четвертьфинальном матче Кубка мира по регби, где Англия сыграла против команды Папуа-Новая Гвинея. На стадионе принцесса предстала в алом длинном пальто любимого бренда Alexander McQueen. Она снова сделала лук монохромным, надев водолазку винного оттенка и юбку плиссе в тон. Сапоги дополняли образ.

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