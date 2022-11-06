Истинная леди с зонтиком: Миддлтон в алом пальто любимого бренда и юбке плиссе появилась на матче по регби

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская пришла на четвертьфинальный матче Чемпионата мира по регби, где команда Англия сыграла против Папуа-Новая Гвинея. Она сразила публику своим монохромный образом.

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Супруги регулярно появляются на светских раутах и деловых встречах. При этом они растят троих детей. После смерти королевы Елизаветы II у них прибавилось обязанностей. А вот трон занял король Карл III.

Обычно стилисты подбирают наряды для принцессы Уэльской. Она не только должна соблюдать все протоколы, но и безупречно выглядеть. На днях жена принца Уильяма появилась в бежевом пальто и платье по фигуре на публике. Она решила сделать ставку на монохром. Также Кэтрин носит винтажные вещи. 

А вот накануне Миддлтон появилась на четвертьфинальном матче Кубка мира по регби, где Англия сыграла против команды Папуа-Новая Гвинея. На стадионе принцесса предстала в алом длинном пальто любимого бренда Alexander McQueen. Она снова сделала лук монохромным, надев водолазку винного оттенка и юбку плиссе в тон. Сапоги дополняли образ. 

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Примечательно, что жена принца Уильяма успел поприветствовать игроков. Дождь не помешал ей выглядеть элегантно. Кэтрин сама несла в руке зонт. Потом она наблюдала за игрой с трибун. Это был тот случай, когда принцесса не скрывала эмоций. Команда Англии победила. Публика была сражены нарядом Миддлтон в этот день. 

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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