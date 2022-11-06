«Голливуд-стайл!»: Анна Семенович в платье с глубоким декольте отправилась в казино

Даже во время рабочих поездок Анна не забывает расслабляться и ухаживать за собой. Она поведала, что днем сходила на массаж тела и лица, а затем ей сделали процедуру под названием дермадроп. Как пояснила Анна, это аналог мезотерапии без уколов.

«Люблю себя при любой возможности»,

- призналась певица.