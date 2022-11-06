«Голливуд-стайл!»: Анна Семенович в платье с глубоким декольте отправилась в казино

Анна Семенович секси фото

Анна Семенович. Фото: соцсети

Певица прилетела в Сочи, чтобы и поработать, и отдохнуть.

Певица Анна Семенович, которая находится в Красной Поляне, этим вечером показалась своим подписчикам во всей красе: в черном вечернем платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающим грудь, с идеальным макияжем, прической и маникюром.

«Вот такой у меня сегодня образ, немножко «Голливуд-стайл». Пошла работать. Сегодня веду розыгрыш в казино»,

- сообщила певица.

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Даже во время рабочих поездок Анна не забывает расслабляться и ухаживать за собой. Она поведала, что днем сходила на массаж тела и лица, а затем ей сделали процедуру под названием дермадроп. Как пояснила Анна, это аналог мезотерапии без уколов. 

«Люблю себя при любой возможности»,

- призналась певица.

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