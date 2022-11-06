Изысканный монохром в деле: Алсу в белоснежной юбке с разрезом и мюлях устроила дефиле

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Однако ее хиты «Зимний сон», «Иногда» до сих пор актуальны. Артистка стала мамой троих детей. При этом она продолжает строить карьеру. Певица выступает на сцене и участвует в съемках. Каждый раз она предстает в женственных образах.
Примечательно, что Алсу не боится экспериментировать. Если на сцене она предстает в платьях и ярких костюмах, то в обычной жизни артистку можно увидеть в джинсах, пальто и других повседневных нарядах. В 39 лет она обладает стройностью.
На этот раз Алсу решила похвастаться обновками. Она устроила дефиле в белоснежном костюме. Певица была в жилетке и юбке с разрезом. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Артистка дополнила монохромный образ мюлями. Она покрасовалась перед камерой.
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Стилисты признавались, что однотонные образы выглядят дороже. Ко всему прочему, Алсу оттенила свой загар. Поклонники осыпали звезду комплиментами. «Ну что за красотка», «На вашей фигуре любой наряд смотрится бесподобно», «Ну до чего вы хороша», «Наряд прям точное попадание», «Какая вы стройняшка», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды