Изысканный монохром в деле: Алсу в белоснежной юбке с разрезом и мюлях устроила дефиле

На этот раз Алсу решила похвастаться обновками. Она устроила дефиле в белоснежном костюме. Певица была в жилетке и юбке с разрезом. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Артистка дополнила монохромный образ мюлями. Она покрасовалась перед камерой.

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