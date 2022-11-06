Пришла без белья: Бузова в леопардовом мини-платье отметилась с мужчиной в ресторане в Дубае

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Уже 18 лет она работает на телевидении. Ей удалось покорить публику своей эмоциональностью и открытостью. Она продолжает сниматься в новых проектах. Артистка выбирает броские наряды для выходов в свет. Она также не теряет надежду создать семью.
Примечательно, что на днях Бузова уехала. Она оказалась в Дубае, где уже собралось много звезд от Филиппа Киркорова до Натальи Подольской. Примечательно, что артистка без стеснения делится пляжными кадрами, а вот вечерами она наряжается.
На этот раз Ольга облачилась в леопардовое мини-платье с глубоким декольте. Она отказалась от нижнего белья. Телеведущая дополнила наряд лодочками на шпильке и белой сумкой. Она присобрала волосы, а губы решила накрасить алой помадой. Артистка сделала акцент на длинных ногах. Она с подругами оказалась в ресторане в центре Дубая. С ней за столиком оказался брутальный мужчина.
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Ольга Бузова и Алексей Васильчук. Фото: соцсети звезды
Оказалось, что артистка провела вечер в компании хозяина ресторан Алексея Васильчука. Она призналась, что ему за год удалось создать роскошное заведение, а вот ей уже три года приходится ждать завершения ремонта в своей квартире.
Поклонники заинтересовались ее компанией. Не так давно Бузова призналась, что у нее есть богатый ухажер. Она пока скрывает его имя.