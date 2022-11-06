Пришла без белья: Бузова в леопардовом мини-платье отметилась с мужчиной в ресторане в Дубае

На этот раз Ольга облачилась в леопардовое мини-платье с глубоким декольте. Она отказалась от нижнего белья. Телеведущая дополнила наряд лодочками на шпильке и белой сумкой. Она присобрала волосы, а губы решила накрасить алой помадой. Артистка сделала акцент на длинных ногах. Она с подругами оказалась в ресторане в центре Дубая. С ней за столиком оказался брутальный мужчина.

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