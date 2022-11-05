«Подставила пирожки к солнцу»: Рудова в намокшем бикини обнажила «сдобные» формы в бассейне

На этот раз Рудова выложила кадр, чтобы привлечь фанатов. Снимке был сделан на курорте. Она в миниатюрном купальнике сидела прямо в бассейне. Актриса была мокрая с макушки до пят. Она обнажила свои упругие бедра. Наталья покрасовалась на камеру, оттопырив свою пятую точку. Ей удалось показать изящные изгибы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».