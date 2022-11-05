«Подставила пирожки к солнцу»: Рудова в намокшем бикини обнажила «сдобные» формы в бассейне

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. В ее копилке роли в таких картинах, как «Татьянин день», «Бихэппе» и «Жизнь по вызову». Она не раз признавалась, что режиссеры предлагают ей играть роковых красавиц. К слову, в обычной жизни она тоже наряжается в пикантные наряды. В 39 лет звезда держит себя в форме.
Зачастую Рудова делится кадрами, на которых позирует в коротких шортах или юбке и топе. Она зачастую недовольна тем, как выглядит. А вот поклонники не перестают удивляться тому, сколько она над собой работает.
На этот раз Рудова выложила кадр, чтобы привлечь фанатов. Снимке был сделан на курорте. Она в миниатюрном купальнике сидела прямо в бассейне. Актриса была мокрая с макушки до пят. Она обнажила свои упругие бедра. Наталья покрасовалась на камеру, оттопырив свою пятую точку. Ей удалось показать изящные изгибы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за русалочка», «Вы словно мечта», «Какой изящный стан», «Выглядите просто бесподобно», «Подставила пирожки к солнцу», «Вся такая сочная, персик», «Хороша, что тут сказать», «Просто лишаешь дара речи», — прокомментировали кадр подписчики.