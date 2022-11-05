Зять, который любит разыгрывать тещу: Павла Прилучного поздравила с юбилеем мама-армянка его жены Зепюр Брутян

Павел Прилучный уже давно прославился на всю страну. В его копилке множество ярких ролей. Многие поклонники полюбили его за роль в сериале «Мажор». В этом году он также отметился в новых проектах. Большое событие произошло и в его личной жизни. Он женился на коллеги Зепюр Брутян. Их свадьба стала событием года.
Теперь влюбленные живут в большом доме. Они наслаждаются своим союзом. Пара регулярно выходит в свет и не скрывает пылких чувств. В гостях у Прилучного часто бывают его дети от первой жены Агаты Муцениеце: сын Тимофея и дочка Мия. Примечательно, что теперь он хочет детей от новой избранницы.
На этот раз Павел был в центре внимания. 5 ноября он отпраздновал свой день рождения. Актер уехал с женой в Санкт-Петербург. Брутян поздравила его в соцсетях, выложив трогательное видео. Оказалось, что также адресовала ему поздравления теща. Многие видели хрупкую темноволосую женщину на свадьбе артиста.
Оказалось, что Прилучный порой разыгрывает ее. На кадрах актер позвонил ей и сделала вид, что он курьер с акцентом.
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«Паша, дорогой, лучший наш зять! Поздравляю тебя с днем рождения. Оставайся всегда таким веселым, жизнерадостным человеком! Ты большой пример, о тебе можно писать бесконечно! Ответственный, мужественный, прекрасный человек! Очень рада и счастлива, что ты член нашей семьи! Любим очень!
Каждый раз смотрю это видео и смеюсь, как я так повелась на вас с Зиппи! На ваши приколы», – отметила теща звезды.
Павел Прилучный и его теща. Фото: соцсети