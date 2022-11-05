Зять, который любит разыгрывать тещу: Павла Прилучного поздравила с юбилеем мама-армянка его жены Зепюр Брутян

На этот раз Павел был в центре внимания. 5 ноября он отпраздновал свой день рождения. Актер уехал с женой в Санкт-Петербург. Брутян поздравила его в соцсетях, выложив трогательное видео. Оказалось, что также адресовала ему поздравления теща. Многие видели хрупкую темноволосую женщину на свадьбе артиста.

Оказалось, что Прилучный порой разыгрывает ее. На кадрах актер позвонил ей и сделала вид, что он курьер с акцентом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».