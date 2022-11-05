«Почти что узнать можно»: Кудрявцева подловила, как четырехлетняя дочка Мария красилась на кухне (видео)

На этот раз Кудрявцева подловила дочку, у которой появилась своя косметики. Мария притаилась на кухне с зеркалом и тенями для век. Она стала делать себе мейк-ап. Малышка приговаривала себе под нос, что все получается.

«Кажется, надо сначала таким цветом, а потом таким. Чтобы были глазки у меня красивые, как у настоящей женщины. Вот так! Вот и накрасилась! Почти что можно узнать», – сказала кроха. «Машуль, ну красиво, что могут сказать», – отметила Лера.

Дочка телеведущей улыбнулась и ушла вприпрыжку. Она была в брюках в цветочек.