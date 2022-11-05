«Почти что узнать можно»: Кудрявцева подловила, как четырехлетняя дочка Мария красилась на кухне (видео)

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что блондинка успевает совмещать карьеру и материнство. Вместе с молодым мужем Игорем Макаровым она растит дочку Марию, которой уже исполнилось четыре года.
Не так давно Лера опровергла слухи о разводе. Она очень часто проводит на съемках целый день, меняя образы. А вот Макаров приглядывает за наследницей. Но выходные блондинка старается посвящать семье.
На этот раз Кудрявцева подловила дочку, у которой появилась своя косметики. Мария притаилась на кухне с зеркалом и тенями для век. Она стала делать себе мейк-ап. Малышка приговаривала себе под нос, что все получается.
«Кажется, надо сначала таким цветом, а потом таким. Чтобы были глазки у меня красивые, как у настоящей женщины. Вот так! Вот и накрасилась! Почти что можно узнать», – сказала кроха.
«Машуль, ну красиво, что могут сказать», – отметила Лера.
Дочка телеведущей улыбнулась и ушла вприпрыжку. Она была в брюках в цветочек.
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Поклонники восхитились тем, что телеведущая не отругала наследницу. Многие также отметили, что Мария подросла. В ней фанаты видят задатки артистки. «Какая она кокетка», «Ох, что за принцесса растет», «Эта улыбка всех вдохновит», «Хорошенькая такая», «Обожаю, такая юная леди», — стали писать пользователи Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой