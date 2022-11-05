Александр Песков признался, что выступал в памперсах

Известный пародист Александр Песков заявил в «Секрете на миллион» о том, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Артисту провели операцию. Восстановиться после которой ему помогал директор.

«Около часа перед концертом он обрабатывал мне раны, как научили врачи. Он знал, какие лекарства нужны. Три пакета было памперсов, перевязочных материалов. Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал», - заявил он.

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В 2017 году Пескову стало плохо на гастролях в Израиле. Врачи нашли у артиста так называемую инородную опухоль.